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全新宝马 M5 系列汽车谍照曝光：搭载 4.4T V8 插混发动机，性能达超跑水平

2023/8/18 20:47:17 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 18 日消息，全新一代宝马 M5 的谍照近日又遭曝光，IT之家早前曾报道，宝马 M5 Touring 旅行汽车的赛道测试图片先前已经在网络上流出该车上市后将会和奥迪的 RS6 Avant、梅赛德斯-AMG E63 Estate 正面竞争

▲ 图源 泄露照片

从最新泄露的照片中可以看到，全新一代的宝马 M5 换装了更大尺寸的双肾格栅，以及全新样式的大灯组，搭配前杠下方的梯形进气口，使其看上去侵略感十足。

▲ 图源 泄露照片

车身侧面，新车采用了独特样式的运动轮毂，搭配红色刹车卡钳，进一步提升了该车的运动气息。

来到尾部，全新 M5 的尾灯同样采用了全新的设计，车尾的碳纤维鸭尾，后杠两侧的空气动力学套件，车身下方的扰流器搭配双边四出排气，都暗示着这台“5 系”的与众不同。

▲ 图源 宝马 M5 内饰渲染图

内饰方面，全新 M5 的内饰设计风格将和新一代 5 系保持一致，不过在细节上有所改进，例如加厚座椅、铝制踏板、深色车顶内衬等，以及更多 BMW M 标志和碳纤维部件，该车还配有弧形双联屏，集成了 12.3 英寸数字仪表板和 14.9 英寸中控触摸屏。

▲ 图源 宝马 M5 内饰渲染图

动力方面，全新的 M5 搭载了宝马目前最强的 4.4T V8 涡轮增压发动机 + 电动机所组成的插电式混合动力系统，最大输出功率可达 800 马力，峰值扭矩达 1000 牛・米，已经达到了超跑水平

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关键词：宝马 M5

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