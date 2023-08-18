全新宝马 M5 系列汽车谍照曝光：搭载 4.4T V8 插混发动机，性能达超跑水平

IT之家 8 月 18 日消息，全新一代宝马 M5 的谍照近日又遭曝光，IT之家早前曾报道，宝马 M5 Touring 旅行汽车的赛道测试图片先前已经在网络上流出，该车上市后将会和奥迪的 RS6 Avant、梅赛德斯-AMG E63 Estate 正面竞争。

▲ 图源 泄露照片

从最新泄露的照片中可以看到，全新一代的宝马 M5 换装了更大尺寸的双肾格栅，以及全新样式的大灯组，搭配前杠下方的梯形进气口，使其看上去侵略感十足。

▲ 图源 泄露照片

车身侧面，新车采用了独特样式的运动轮毂，搭配红色刹车卡钳，进一步提升了该车的运动气息。

来到尾部，全新 M5 的尾灯同样采用了全新的设计，车尾的碳纤维鸭尾，后杠两侧的空气动力学套件，车身下方的扰流器搭配双边四出排气，都暗示着这台“5 系”的与众不同。

▲ 图源 宝马 M5 内饰渲染图

内饰方面，全新 M5 的内饰设计风格将和新一代 5 系保持一致，不过在细节上有所改进，例如加厚座椅、铝制踏板、深色车顶内衬等，以及更多 BMW M 标志和碳纤维部件，该车还配有弧形双联屏，集成了 12.3 英寸数字仪表板和 14.9 英寸中控触摸屏。

▲ 图源 宝马 M5 内饰渲染图

动力方面，全新的 M5 搭载了宝马目前最强的 4.4T V8 涡轮增压发动机 + 电动机所组成的插电式混合动力系统，最大输出功率可达 800 马力，峰值扭矩达 1000 牛・米，已经达到了超跑水平。

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