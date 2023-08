小米许多：2-3 年内，机器狗有机会降至 5000 元以下

8 月 18 日消息,凤凰网科技就机器狗的市场成熟度与技术成熟度采访了小米手机部副总裁、机器人事业部总经理许多,他向凤凰网科技谈及了小米在机器狗这一前沿科技领域的行业预判,他认为,随着产业链的成熟,这一类的产品应该有机会降至 5000 块以下。

8 月 14 日,雷军在小米发布会上发布了 CyberDog 2 机器狗,相比两年前小米发布的铁蛋 1.0 机器狗,CyberDog 2 仿生程度比上一代更高 ,体积缩小了 16%,重量减轻了近 40%。

8 月 16 日,小米在世界机器人大会上展出了 CyberDog 2 机器狗。

许多向凤凰网科技表示,机器狗这个产品从硬件成熟度的角度已经非常成熟了,所以大家都有非常强烈的动力想把它产品化。

产品包含硬件和软件,从智能成熟度的角度,它又非常不成熟,确实它没有通过大语言可以做复杂的动作组合和复杂任务调用的能力。“我相信机器狗在未来两三年大家深度开发的方向就是把它的硬件能力、把它的运用能力通过大语言调用充分发挥起来,进而把产品做成熟。”

他分析称,从市场的角度,机器狗已经在逐步走出高校了,现在有很多普通人对这个东西还是很感兴趣的,愿意用,但是小米的分析是,目前机器狗的可用性与预期还存在一定差距,“所以雷总在发布会上也清晰的表达过,希望我们的产品还是卖给开发者的,这样可能大家一块去把生态推动起来,推动生态的加速建立。”

趋势方面,许多认为,大概 2—3 年,机器狗这一类的产品会呈现向 To C 转向的趋势,慢慢走进 To C 消费者,原因是机器狗现在成本确实很贵,还需要一个产业链成熟和成本降低的过程。“现在最便宜的就是我们友商的 9998,第一个是买不到,第二个是不好用。随着产业链的成熟,这一类的产品应该有机会降至 5000 块以下,我相信如果到 5000 块钱以下,加上智能化再有比较大的提升,机器狗可能成为起陪伴作用的高级玩具。”

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。