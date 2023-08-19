“中国天眼”探测到脉冲星辐射新形态，相关成果登上《自然・天文学》期刊

IT之家 8 月 19 日消息，据新华社周五晚间报道，我国科研团队日前利用“中国天眼”FAST 探测到脉冲星辐射新形态：从一颗脉冲星原本被认为“熄灭”的状态中探测到一批极其微弱的窄脉冲。

报道称，该研究由中国科学院国家天文台研究员韩金林领导的科研团队完成，对揭示脉冲星磁层的极端物理环境等具有重要科学意义。此外，相关成果已于 8 月 18 日在国际学术期刊《自然・天文学》发表。

据介绍，脉冲星在旋转式一般会周期性地辐射出设点信号，部分年老的脉冲星经常会在某些周期中辐射“熄灭”—— 该现象即为“脉冲消零”。由于辐射“熄灭”后磁层结构和物理特性完全无法探测，因此该现象产生的物理机制一直难以确定。

科研团队在观测一颗已知脉冲星 B2111+46 时，发现其“脉冲消零”状态下仍有矮脉冲出现 —— 暗弱、宽度很窄的零星脉冲。随后，科研团队对其进行 2 小时的验证观测，最终探测到 100 多个矮脉冲。韩金林指出，此次发现得益于“中国天眼”的超高灵敏度，探测到的脉冲星辐射新形态为研究脉冲星辐射相关难题“打开了一个新窗口”。

IT之家此前报道，“中国天眼”已进入成果爆发期，今年以来发布多个重要成果，包括发现轨道周期仅为 53 分钟的脉冲星双星系统、探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据等，继续保持了我国在低频射电天文学方面的国际领先地位。

截至今年 7 月下旬，我国自主建造的世界最大最灵敏的单口径射电望远镜 ——500 米口径球面射电望远镜（FAST），已经发现了 800 多颗新脉冲星，这一数字是国际上同一时期所有其他望远镜发现脉冲星总数的 3 倍以上。

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