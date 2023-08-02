给中国天眼“刷锅”，FAST 望远镜激光靶标维护机器人研发成功

IT之家 8 月 2 日消息，中国科学院自动化研究所今日发文宣布，国家重点研发计划“重大科学基础设施 FAST 运行维护作业机器人系统”项目通过科技部验收。

据介绍，中国科学院自动化研究所景奉水课题组与中国科学院国家天文台、贵州射电天文台联合研制的反射面激光靶标维护机器人作为其中一项标志性成果，可高效完成激光靶标的清洁、拆卸和换装等任务，成功实现了对 FAST 反射面上激光靶标的全自动维护，为“中国天眼”提供运维保障。

五百米口径球面射电望远镜（FAST）是世界上单体口径最大、观测精度最高的射电望远镜。在 FAST 的反射面上分布了 2225 个激光靶标，是其控制系统的重要组成部分，宛如反射面的“眼睛”，需要定期维护和更换。

然而，反射面由厚度仅为 1mm 的铝板构成，难以承受一个正常成年人的重量，因此只能让“微重力蜘蛛人”吊着气球进行人工维护，听起来有点像《中国太阳》的镜面清洁工。

中国科学院自动化研究所表示，该机器人系统整体上由靶标维护执行系统、全向运动平台和导航系统组成，能够进行反射面全向行走、靶标位姿的精确三维测量、旧靶标拆卸抓取、新靶标装配拧紧等操作，可自主完成靶标的更换和清洗任务，开展全自动的靶标维护工作。

500 米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope）利用贵州喀斯特地区的洼坑作为望远镜台址建造的，由我国天文学家南仁东于 1994 年提出构想，历时 22 年建成，于 2016 年 9 月 25 日落成启用，是目前世界上口径最大，灵敏度最高的单口径射电望远镜，拥有 30 个标准足球场大的接收面积。

据IT之家此前报道，“中国天眼”已进入成果爆发期，今年以来发布多个重要成果，包括发现轨道周期仅为 53 分钟的脉冲星双星系统、探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据等，继续保持了我国在低频射电天文学方面的国际领先地位。

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