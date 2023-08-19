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日本首部电竞主题电影《PLAY！无论输赢都没关系》明年春季上映，以《火箭联盟》游戏为背景

2023/8/19 16:51:11 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
评论：
感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 8 月 19 日消息，据外媒 PC Watch 周五报道，日本 Third Wave 公司宣布将制作该国首部电竞主题的电影 ——《PLAY！无论输赢都没关系》，定于明年春季上映。

报道称，影片将由两位年轻演员主演，两名主角分别扮演初学者“翔太”和高阶玩家“达郎”。该片以德岛县的一所技术学院为背景，以真实的男学生为原型，涉及的游戏为《火箭联盟》

剧情概要如下：

翔太看到学校墙上贴着的“全国高中电竞锦标赛会员招募”海报，产生了入会的兴趣，于是找到了高一学年的学长达郎 —— 这张海报的制作人。与此同时，达郎想要组成《火箭联盟》游戏三人战队，于是把另一个名额锁定在了同桌、VTube 爱好者小渡身上，小渡被迫答应了。

翔太是个金发、打耳环的初学者，达郎是个因伤放弃篮球且遭遇失恋的天才选手，至于小渡，他手里总是拿着薯片，整天沉浸在视频和动漫中。这三个不同年龄、不同背景的人在学校生活中本不会有交集，但他们却组成了一支战队“Under Dogs”，并向全国锦标赛发起了挑战。起初，他们相处得并不融洽，但渐渐地，他们被比赛吸引住了，练习得越来越多，目标是东京的决赛。

IT之家注：《火箭联盟》是一款由美国独立游戏工作室 Psyonix 开发的飞车球赛休闲竞技网游，现已登陆 PC / PS4 / X1 / NS 平台。目前该游戏国服由腾讯游戏代理并运营。

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关键词：火箭联盟电竞主题电影

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