生存游戏《Pacific Drive》延期至 2024 年发售

IT之家 8 月 19 日消息，Kepler Interactive 和 Ironwood Studios 宣布，生存游戏《Pacific Drive》从 2023 年延期至 2024 年初发售，届时将登陆 Steam、Epic 和 PS5 平台。

Ironwood Studios 在给粉丝的一封信中表示，他们一直在不懈努力，让这款游戏变得栩栩如生，并对他们所取得的进步感到自豪。然而，他们希望确保游戏质量的同时优先考虑团队，因此决定推迟发布，用更多的时间来打磨完善游戏。

除了延迟宣布外，Ironwood Studios 还透露，《Pacific Drive》的全新预告片将于下周的未来游戏展上展示。

IT之家附游戏简介：

在这场 run-based 驾驶生存冒险中，你每次进入奥林匹克禁区探险都会面临超自然的危险。在一个废弃的车库中建立行动基地，研究新零件，定制旅行车，并绘制深入禁区的路线图。收集宝贵的资源，调查遗留在禁区内的各种事物。学习如何在这个不可预测、充满敌意的环境中生存。

随身携带各种工具并努力驾驶：修理汽车、更换零件、收集有用的材料。

在这个世界里，每次进入禁区的旅程都会有所不同，玩家需要在应对各种奇怪危险的同时逃离风暴。

搜集资源，为你的车打造新设备，并在车库中建造各种工作站。

属于你的车，属于你的方式 —— 随心所欲地配置你的旅行车，尝试使用不同的设备来驾驭险恶地区，同时记得让你的车看起来始终很酷。

揭开奥林匹克禁区的神秘面纱，这片废弃的科研地区位于充满各种异常的太平洋西北部。

为生存而驾驶

一人，一车，对抗这个残酷无情的世界。无论是在路面上还是在路面外，让你活下来所需要的不仅仅是一套新轮胎。你可以升级和加固你忠实的旅行车来保护自己，车将会替你承受打击。时刻让你的油箱装满油，保持车体完好无损，以抵御禁区的辐射。你会被逼到极限 —— 临机进行维修，尽可能地搜集材料，调整你的移动堡垒以应对潜伏在阴影中的各种致命威胁。

调查禁区

神秘的 ARDA 组织的实验遗留物仍然散落在整个禁区，想要找到答案并不容易。异常随处可见，这是一种扭曲的超现实力量，它们让你的旅程更加艰难…… 或者更有趣。黑暗中的轮廓、滚动的废金属堆和高耸的土柱 —— 每一次旅程都充满了超凡的危险。这些可能很可怕，但都比不上禁区风暴压倒性的力量。踩下油门，尽量跑得比它快 —— 这些翻滚的漩涡会撕裂大地，抹除任何存在时间过长的事物。不要让你自己成为受害者。

重复一遍

检查地图，为旅行打包各种装备，然后上路。一边旅行一边收集资源和数据，禁区墙内有各种有用的东西。安全返回后使用后备箱中的物资来改进你的车和车库。每次冒险都会新的考验都在等待着你：奇异的天气、无情的地域和实验性遗物。禁区的黄金法则是“没有冒险就一无所获”—— 有些材料只能在最危险的地区找到。学聪明点，不要浪费时间 —— 这将是一段漫长的旅程。