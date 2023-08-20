消息称 X（推特）将推出额外认证：用户需上传身份证、自拍照，以打击假冒账号

IT之家 8 月 20 日消息，经常在 X（推特）中发现未发布或即将发布功能的博主 Nima Owji 最近又有了一项新发现。

这位博主声称，X 平台将要推出额外的“身份认证”功能，并晒出了一张截图。图片内容显示，用户需通过上传政府颁发的身份证以及自拍照来完成认证步骤。而在本月早些时候，这位博主又首次在马斯克的个人资料中发现了一个“身份认证”徽章。

综合这位博主之前的发现，该功能是为面向 X Premium 服务的用户准备的。同时，X 有望与第三方“身份智能”公司 Au10tix 合作开发一系列认证功能，另一张截图中透露的“细则”内容如下：

…… 我同意 X 与 Au10tix 共享我的身份证图像（包括生物识别数据）和我的个人资料中的个人数据，或用于确认我的身份。我还同意 X 将我的身份证图像（包括生物识别数据）保存长达 30 天，并将其和我的个人资料中的数据用于安全和安保目的……

外媒 engadget 分析称，这意味着 X 平台正在“寻求新的方法”，以打击平台上的冒充账号。目前，该平台向所有每月花费 8 美元订阅 X Premium 的用户提供身份认证，但这也导致了诈骗、仿冒行为愈发猖獗。

IT之家此前报道，X 平台面向订阅了 X Premium 用户推出了创作者广告收益分享计划。第三方研究人员 Travis Brown 数据披露，7 月 1 日至 8 月 10 日期间，只有约 9.4 万名用户注册了 X Premium ；在过去的一个半月里，X 每周增加约 1.6 万名净新订用户。数据显示，目前至少有 827615 名用户订阅了 X Premium。

马斯克此前发文表示，X 平台的月用户达 5.4 亿。按照比例换算，订阅 X Premium 的用户仅占总数的 0.15%。

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