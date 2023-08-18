讴歌首款纯电车型 ZDX 发布：基于奥特能平台 / 续航超 500km，2024 年量产

IT之家 8 月 18 日消息，本田与通用的“baby”—— 讴歌 ZDX 纯电动汽车已在日前举行的蒙特雷汽车周上正式亮相。该车基于通用奥特能平台生产，提供普通版和 Type S 性能版两种车型，预计 2024 年量产并于该年年底上市。

IT之家曾报道过该车的概念车版本有关信息。该车在去年 8 月 19 日以概念车的形式亮相，车身侧面非常光滑，多层次的车头和封闭式前脸也相当科幻。时隔一年之后，此次亮相的是接近量产阶段的车型，其设计风格相比概念车收敛了许多，车头的多层次设计被取消，封闭式格栅遭到“缩水”，侧面也换用了传统的门把手。（上图为近日亮相接近量产阶段的新车，下图为去年同期亮相的 ZDX 概念车。内饰部分同理）

内饰方面，该车采用液晶仪表 / 11.3 英寸中控屏与实体按键结合的形式，中控台偏向驾驶员一侧倾斜，内置最新的谷歌用户界面，系统预装谷歌助理、谷歌地图。把这款车的内饰与一年前概念车的内饰比起来，可以发现差别比外观还要大得多，俨然一个“卖家秀”一个“买家秀”。

配置方面，该车支持 Apple CarPlay、Android Auto 手机互联，搭载 Bang&Olufsen 音响，配备前后紧急制动、支持转向辅助的盲点监测和后行人警报等功能。

动力方面，该车支持直流快充，充电 10 分钟增加 130 公里续航里程，电池组容量为 102kW・h。其中，单电机车型最大功率 340 马力，综合续航超 520km；双电机的 Type S 车型总功率达到 500 马力，续航里程 460 公里。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。