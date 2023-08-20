NASA 将探索一颗金属小行星，期望解开地球内核之谜

IT之家 8 月 20 日消息，NASA 计划于 10 月 5 日发射一艘太空飞船 Psyche ，前往距离地球 2.8 亿英里（IT之家备注：约 4.51 亿公里）的一个金属小行星，名为 16 Psyche。这个小行星可能是一个未成形行星的残留核心，由镍和其他金属组成。

通过研究 16 Psyche，NASA 希望能够了解地球内核的结构和特性，以及它如何影响地球的磁场和生命适应性。地球内核是无法直接观测的，因为它位于地表以下 1800 英里（约 2896.82 公里）的深处。

Psyche 太空飞船将于 2026 年抵达 16 Psyche，并在 4 个不同的高度上绕其轨道飞行 26 个月。其将使用多种仪器来拍摄小行星的图像，并测量其重力、磁场和电磁辐射，这些数据将帮助 NASA 判断 16 Psyche 是否真的是一个行星核心。不过，NASA 并不打算开采 16 Psyche，只是研究一下而已。

此外，太空飞船还将测试一些新的通信和推进系统。其将使用激光通信系统来传输数据，比传统的无线电通信系统能传输多 100 倍的数据。还将使用太阳电推进系统来驱动四个霍尔推力器，利用太阳能和氙气来加速飞行。

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