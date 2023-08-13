韦伯望远镜捕捉到有史以来最遥远的恒星图像，距离地球 280 亿光年

IT之家 8 月 13 日消息，近日，天文学家利用韦伯太空望远镜观测到了一颗名为 Earendel 的恒星，这是目前已知的距地球最遥远的恒星。

Earendel 距离地球如此之远，以至于韦伯望远镜捕捉到的星光是在宇宙诞生后的第十亿年就发出的。据估计，宇宙的年龄大约是 138 亿年。之前的估计表明，Earendel 距离地球约 129 亿光年，但考虑到宇宙的膨胀和光线传播的时间，天文学家认为 Earendel 目前距离地球约 280 亿光年。这颗恒星的名字来源于古英语，意思是“晨星”或“升起的光芒”。

Earendel 是一颗巨大的 B 型恒星，其亮度大约是太阳的 100 万倍，温度是太阳的两倍多。这颗恒星位于日出弧（Sunrise Arc）星系中，之所以能被观测到，是因为在地球和 Earendel 之间存在着一个巨大的星系团 WHL0137-08，它放大了这个遥远物体的光线。据IT之家了解，这种现象被称为引力透镜效应，即当更近的物体对远处物体的光线产生扭曲和放大作用时发生的现象。据悉，该星系团将 Earendel 的光线增强了数千倍。

天文学家正在继续分析韦伯望远镜观测到的数据，以确定日出弧星系的精确距离。

研究距离我们非常遥远、接近大爆炸时期诞生的恒星和星系可以填补天文学家对宇宙早期历史的一些空白，并让我们一睹银河系在数十亿年前的样子。韦伯望远镜能够观测到这样一个遥远、微小的物体，对天文学家来说是非常鼓舞人心的。未来，它可能会发现宇宙诞生后由氢和氦等原始元素形成的最早的恒星。

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