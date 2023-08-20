劳斯莱斯限量两座敞篷跑车 Drop Tail（逐影）发布：颠覆奢华定义，售价约 2 亿元

IT之家 8 月 20 日消息，劳斯莱斯近日发布了其首款现代双座敞篷跑车 Drop Tail（逐影），这款车是与四个客户合作四年打造的定制车型，回归了百年前为其奠定奢华品牌地位的敞篷车风格。

劳斯莱斯称，这款车代表了其内部车身制造能力的“绝对顶峰”。新车继 2017 年的 Sweptail 和 2021 年的 Boat Tail 之后，成为其超级稀有、价值数千万英镑的特别系列的最新成员。劳斯莱斯并未透露这款车的价格，但据了解，四辆 Drop Tail 售价都超过了售价 2000 万英镑（IT之家备注：当前约 1.86 亿元人民币）的 Boat Tail。

Drop Tail 并不是基于已经停产的 Dawn 敞篷车改造而来，而是采用了全新的单体构造底盘，由钢、铝和碳纤维构成，这也是车身制造部门的首次尝试。

动力方面，Drop Tail 搭载了熟悉的双涡轮增压 6.75 升 V12 发动机，经过特殊调校后，相比 Phantom 增加了 30 马力，但扭矩减少了 44 磅・英尺，总输出为 593 马力和 620 磅・英尺。劳斯莱斯并未公布任何性能数据，但毫无疑问，Drop Tail 会与 V12 版 Dawn 相当接近，0-62 英里 / 小时加速时间低于 5 秒，最高速度可达在 155 英里（约 249.45 公里） / 小时。

Drop Tail 长 5.3 米，宽 2 米，比电动 Spectre 小一些，其完全定制的轮廓给予了这款新车比主流劳斯莱斯车型更明显的运动特征，并通过刀锋形后轮拱和大型碳纤维后扩散器进一步强化。可拆卸的车顶板也是碳纤维制成的，这使得驾驶员或者他们的仆人更容易安装和拆卸。还具有一大块电致变色玻璃，可以通过按下按钮来调节透明度。

空气动力学在塑造 Drop Tail 时起到了重要作用。劳斯莱斯指出，其倾斜的后端“通常不利于产生下压力”，也就是说在没有外部辅助的情况下，在高速行驶时其稳定性不足。劳斯莱斯没有安装扰流板，而是调整了尾部的设计，以在不影响美观的情况下产生必要的下压力，这一过程花费了两年时间和 20 次迭代。

Drop Tail 的前端设计则更加熟悉，不过其进气格栅是弯曲的，并且以倒角而不是直角结束。劳斯莱斯称，这些调整反映了这款车的“随性精神”。

这种“随性”的方式在内饰中也得到了延续，劳斯莱斯的设计目标是创造一个“亲密”的环境。开关被尽可能地隐藏起来，只有三个按钮留在视野中，而且电动中控台可以移动，以覆盖信息娱乐控制旋钮。劳斯莱斯称，这是其古德伍德工厂生产的“最复杂、最费力和最昂贵的工艺品”。

每辆 Drop Tail 都配有一块定制的爱彼表，也可以作为车辆的时钟，通过一个卡扣机制安装在仪表板上。

劳斯莱斯共将打造四款 Drop Tail 作品，每一款均体现客户独一无二的个性色彩，首款被命名为 La Rose Noire。

劳斯莱斯首席执行官 Torsten Müller-Ötvös 称：“Drop Tail 还回答了一个长期存在的问题 —— 汽车能否被创造为艺术品？随着这款非凡敞篷跑车的揭幕，答案是肯定的。”

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