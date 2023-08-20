夹式鼠标 Clip Mouse 上线众筹：只需夹在手上、适用于 Win 和 Mac，59 欧元

IT之家 8 月 20 日消息，富有创意的电脑鼠标层出不穷，近日一款夹式鼠标闯进了大众的视野，这是一种线性、简约的设备，可以轻松附着在用户的手上，实现电脑鼠标的功能。夹式鼠标 Clip Mouse 现已上线 Kickstarter 众筹，售 59 欧元（IT之家备注：当前约 468 元人民币），第一批预计 10 月发货，第二批则为 11 月发货。

Clip Mouse 引入了新的设计和功能，同时保留了常规鼠标的所有功能，主要是作为 Magic Mouse 的替代品而设计，只需将其夹在手上即可，启动配置应用程序即可。

Clip Mouse 将通过蓝牙 5.0 连接 Windows 或 Mac，与普通鼠标最明显的区别就是不依赖光学 / 激光传感器，而是利用陀螺仪模块，专门设计用于识别水平面上的运动。手指下方的内置触摸板可监控手势的类型和方向以及手指施加的压力。

该鼠标支持所有日常操作，如左键单击、右键单击、滚动、上一页 / 下一页和双击。如果光标卡在屏幕上，用户可以通过拇指下方的按钮，按住 3 秒即可快速重置并将光标定位到屏幕中心。

该鼠标内置锂离子电池，一次充电可连续工作 50 小时，通过 USB-C 接口充电。

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