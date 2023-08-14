云从科技推出“众寻 V1 PRO”鼠标：内置“从容 AI 大模型”，售价 399 元

IT之家 8 月 14 日消息，据云从科技 CLOUDWALK 官方公众号消息，云从科技旗下子公司众数信科推出了一款“众寻 AI 鼠标”CD Mouse V1PRO，售价为 399 元人民币。

▲ 图源 云从科技 CLOUDWALK 官方公众号

据悉，这款鼠标内置了“从容 AI 大模型”，可实现语音识别、机器翻译、自然语言理解等 AI 技术，能够一键生成 PPT、提供写作助手、语音检索、个人知识存储等功能。

官方表示，这是“国内首款支持企业定制化的 AI 大模型鼠标”，支持企业根据自身应用，进行个性化定制。

▲ 图源 云从科技 CLOUDWALK 官方公众号

IT之家从官方发布的图文中发现，该鼠标主打“智能四键”，即 AI 键、文本翻译键、语音键、M 键：

“AI”键即呼起“众寻 AI 助手”实体热键，可按该键启动 AI 助手。

“文本翻译”键即本名所示，短按该按键即可打开软件中相关翻译界面，进行指定文本翻译。

“语音”键即“语音转文字功能”，官方宣称“1 分钟可以输入 400 个文字，普通话语音识别率可达 98%”。

“M”键即自定义功能按键，用户可以自行定义相关快捷功能。

▲ 图源 云从科技 CLOUDWALK 官方公众号

官方并没有透露该鼠标采用的具体硬件信息，仅表示该鼠标支持 2.4Ghz 和蓝牙双模，分辨率为 1200-2400 DPI、内置 600 毫安时锂电池，但同时也没有透露具体的续航时间（“充一次可用数周”）。目前该鼠标暂未上架大型电商平台，只能在官方提供的微店中进行购买。

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