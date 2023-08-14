云从科技推出“众寻 V1 PRO”鼠标：内置“从容 AI 大模型”，售价 399 元

IT之家 8 月 14 日消息，据云从科技 CLOUDWALK 官方公众号消息，云从科技旗下子公司众数信科推出了一款“众寻 AI 鼠标”CD Mouse V1PRO，售价为 399 元人民币。
据悉，这款鼠标内置了“从容 AI 大模型”，可实现语音识别、机器翻译、自然语言理解等 AI 技术，能够一键生成 PPT、提供写作助手、语音检索、个人知识存储等功能。
官方表示，这是“国内首款支持企业定制化的 AI 大模型鼠标”，支持企业根据自身应用，进行个性化定制。
IT之家从官方发布的图文中发现，该鼠标主打“智能四键”，即 AI 键、文本翻译键、语音键、M 键：
“AI”键即呼起“众寻 AI 助手”实体热键，可按该键启动 AI 助手。
“文本翻译”键即本名所示，短按该按键即可打开软件中相关翻译界面，进行指定文本翻译。
“语音”键即“语音转文字功能”，官方宣称“1 分钟可以输入 400 个文字，普通话语音识别率可达 98%”。
“M”键即自定义功能按键，用户可以自行定义相关快捷功能。
官方并没有透露该鼠标采用的具体硬件信息，仅表示该鼠标支持 2.4Ghz 和蓝牙双模，分辨率为 1200-2400 DPI、内置 600 毫安时锂电池，但同时也没有透露具体的续航时间（“充一次可用数周”）。目前该鼠标暂未上架大型电商平台，只能在官方提供的微店中进行购买。
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