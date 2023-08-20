油价或将迎来五连涨，电车取代油车的时候到了？

全球经济逐渐复苏，导致国内外油价也出现了一些波动，前段时间国内油价刚迎来四连涨，达到了近 7 个月最高水平。不幸的是，预计下一次燃油价格调整时间为 8 月 23 日，油价大概率仍会上涨。

油价持续上涨，燃油车出行成本不断增加，似乎，购买新能源汽车的最佳时间到了，但……

油车人的苦与泪，你们电车人不懂

先说结论，现阶段燃油车的出行成本确实远高于电动车。

以 A 常见的 A 级车为例，比亚迪秦 PLUS EV 百公里能耗 12.5kWh，按照每度电 1.5 元计算，百公里成本大约 18.75 元。

目前销量前列的 A 级燃油车大众朗逸，百公里油耗大约 6L，按照车主指南网公布的今日 92 号汽油平均油价 8.12 元 / L 计算，百公里成本大约 48.72 元，差距可不小。

（图源：车主指南网截图）

不过我们也要考虑到，油价之所以高，并不全是汽油的问题，而是因为其中包含太多税务。

一般来说，国内汽油税主要有六种，包括增值税、城市维护建设税、消费税、企业所得税、教育附加税，以及地方教育附加税。此外，汽油税中还包含一项加入了“养路费”的燃油附加税。

这些税务累计起来，总金额超过油价的 35%。除去税务，当前 92 号汽油平均价格也就 5 元左右。尽管出行成本仍然比纯电动车高，但也在可接受范围内了。

考虑到成本差异，当前同级别电车比油车普遍贵数万元。以 2023 款秦 PLUS 为例，EV 420KM 领先型售价 12.98 万元，而 DM-i 55KM 领先型售价 9.98 万元。

（图源：比亚迪）

这两款车的其他配置基本没什么差别，但价格却相差 3 万元，足够加油 3700L，行驶 60000 公里。普通人日常上下班，一年 1 万公里差不多足够了，电车与油车的差价足够 6 年时间的日常出行加油了。如果去掉汽油存在的各种税费，差距还会更大，而且油车还不用考虑续航衰减。

当然，无论理由有多少，现在电车比油车出行成本低是不争的事实。

更何况当前电动车价格不断下调，近期刚迎来一波降价潮，再加上工艺日渐成熟、销量逐步提高，车企能够通过高销量平摊成本，电动车价格逐渐接近油车是趋势。

那么，是不是说现在已经到了购买电动车的最佳时机，可以放弃购买燃油车了？

未必，油车统治市场已有一个多世纪，除了油价，动力方面已没有太多缺点。电动车作为刚刚走向大众市场的产品，仍有许多不完善地方，不仅仅是汽车的软硬件，相关规定同样如此。如今全球各国为了支持新能源汽车行业的发展与节能减排，给出了太多福利政策，掩盖了许多问题。

等到优惠期过去，电车面临的情况可能比油车更严峻。

电车的未来，可能没有想象中那么美好

当前电动车能够热销，离不开相关政策的加持，一个免购置税，一个绿牌免摇号，就能逼得一二线城市人优先选择电动车。

然而，随着电动车销量逐年升高，各类优惠政策取消只是迟早的事。先说免购置税，前段时间相关部门给出了最新政策，2023 年~2025 年，新能源汽车仍可享受购置税减免，每辆车最高减免不超过 3 万元。2026 年~2027 年，购置税减半，每辆车最高减免额度不超过 1.5 万元。

（图源：pixabay）

从行业发展趋势来看，2028 年开始，估计新能源汽车就无法享受购置税减免了。

至于绿牌免摇号优势，新能源汽车也无法维持太久了。事实上，很早之前就有网友呼吁油电同权，认为绿牌的存在严重危害汽车行业健康发展。今年 2 月底，乘联会秘书长崔东树透露出已向相关部门提出蓝绿牌合并意见，预计两年内可以实行，力求油电同权。

的确，燃油车摇号主要是为了降低交通压力，绿牌免摇号则是为了减少碳排放。然而新能源汽车销量屡创新高，若不加以限制，难免加重交通拥堵。现在北京、上海等部分城市已在限制插混、增程式汽车上绿牌，新能源汽车摇号上牌只是时间问题。

（图源：比亚迪）

这些还不是关键，新能源汽车面临的最大问题其实是未来可能增加的出行成本。

电动车正在逐渐取代燃油车，可燃油车被淘汰后，增值税、城市维护建设税、消费税、企业所得税、教育附加税等税务的亏空，又该在哪里找补呢？

显然，这部分税务必须由电动车补上，要么加在电价中，要么加在汽车的售价中。

不过电动车充电收费较为混乱，有公共充电桩、家用充电桩，还可以直接使用充电器接家庭用电慢充。因此从电价方面增收这些税务较为复杂，可能需要相关部门与车企合作，在汽车端计算每次充入的电量，然后再额外向消费者收费。

（图源：蔚来）

之所以没谈将这些税费加入汽车价格中，是因为该交多少难以确定，而且车辆售价太高，可能会打击消费者购买电动车的积极性。或许，将这些税费由保险公司代收，是一种可行的选择。

总而言之，当前新能源汽车一片向好，是因为汽车行业的苦难都被燃油车扛着呢，等到燃油车逐渐退出历史舞台，电动车难免需要扛起燃油车的重担。

油价持续上涨对于燃油车是一次打击，那么，趁着电动车还有免购置税、免摇号特权仍在，现在到了购买电动车的最佳时间？

买车先别急，不妨做个等等党

燃油车出行成本高、一二线城市可能需要摇号，似乎电动车真的是挺不错的选择，但需要注意的是，电动车实际上起步时间并不长，许多技术不完善。

要知道，海外燃油车平均大约 6 年换代一次，国内汽车行业竞争较为激烈，大约 4 年换代一次。今年初零跑汽车 CEO 朱江明就吐槽，电动车大约 2 年换代一次，车企无法接紧跟潮流就会落伍。

（图源：零跑）

这么短的换代时间会导致汽车保值率迅速下降，而且换代车辆不是常规更新，升级点极多，体验提升也会比较大，到时候想要换车升级，至少亏一半可不是开玩笑。

按照目前国内车企的规划，固态电池明年量产，2025 年可以实现规模化商用，激光雷达成本不断降低。预计 2025 年前后，高端电动车就会普及固态电池和激光雷达，2027 年左右，中低端车型大概率可以用上激光雷达，小概率能够搭载固态电池。这些配置可以提升汽车的自动驾驶和续航能力，直击当前电动车的痛点。

因此，小通的建议是，如果不是特别急着买车，可以考虑等一下。赶在相关政策变更前买车，或许是个不错的选择。纯电动车目前尚未能解决续航焦虑，如果真的想要买车，可以考虑既能摇号上牌、无购置税，且没有续航焦虑的插混、增程式汽车。

封面图源：蔚来

本文来自微信公众号：电车通 （ID：dianchetong233），作者：失魂引

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