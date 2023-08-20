东盟计划发展区域电动汽车生态系统，拟向中日韩寻求协助

IT之家 8 月 20 日消息，据越通社经济新闻网站今日上午报道，印尼外交部东盟经济合作司司长透露称，东盟正试图在东亚邻国的支持下建立电动汽车生态系统。

具体来看，东盟将在“APT”机制下宣布新的电动汽车生态系统合作计划，预计最终结果将在下月举行的第 43 届东盟峰会上官宣。

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IT之家注：APT 全称 ASEAN Plus Three Cooperation，字面意思为“东盟 + 3”，即东盟 10 个成员国与中日韩 3 国之间进行合作的机制。

这名印尼外交官员透露称，并非东盟所有的成员国都采用相同的标准、规则和电动车基础设施，因此建议中日韩协助发展区域电动汽车生态系统。

报道称，东盟预计将协调各成员国的电动汽车相关标准，涵盖各个国家和地区不同的充电标准乃至充电接口。“想象一下，如果印尼向新加坡出口电动汽车，但插头不兼容会是什么样子？”该官员补充道，电池、安全标准等其他安全因素也是如此，“如果拥有统一的标准、生态系统，消费者就会轻松很多。”

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