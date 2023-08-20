40 万台整车正式下线：欧拉 2023 款好猫尊荣型同步上市，14.98 万元起

IT之家 8 月 20 日消息，欧拉汽车今天宣布第 40 万台整车下线，并且推出了品牌书《欧拉将爱进行到底》。

同时，2023 款好猫尊荣型和好猫 GT 木兰版尊荣型也宣布正式上市，其中 2023 款好猫尊荣型售 14.98-16.58 万元，好猫 GT 木兰版尊荣型售 15.38 万元。

新车在外观方面变化不大，内饰则采用了大量软质皮革材质覆盖，采用撞色设计的内饰，看起来非常具有质感，还有双幅式方向盘。同时，新车还改为了电子怀挡设计，比之前的旋钮式换挡更加节省空间。

IT之家查询发现，好猫 GT 木兰版相比在售车型进行了 14 项升级，包括采用烟冷灰 / 暗夜黑哑光车漆、黄色运动套件、吧台式副仪表台、一体式运动座椅、仿麂皮轻奢侈材质、GT 运动尾翼 / 尾标、米其林高性能轮胎、电子怀挡、V2L 对外放电、50W 手机无线充电、Type-C 充电接口等。

动力方面，2023 款好猫以及好猫 GT 尊荣型搭载最大功率 135 千瓦、峰值扭矩 232 牛・米的永磁同步电机，相较在售的 2023 款好猫和好猫 GT 分别增加了 30 千瓦和 9 千瓦。

续航方面，2023 款好猫尊荣型提供 401 公里和 501 公里两种供选择，2023 款好猫 GT 木兰版尊荣型续航里程为 401 公里。

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