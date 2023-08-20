奇瑞探索 06 车型正式上市：定位紧凑型 SUV，11.69~13.99 万元

IT之家 8 月 20 日消息，奇瑞探索 06 今晚正式上市，并且宣布探索 06 形象代言人为李治廷和杨紫。

这款车型定位紧凑型 SUV，主打轻越野概念。新车共有 4 款配置：

1.6T 两驱探享版 11.69 万元；

1.6T 两驱探野版 12.69 万元；

1.6T 四驱探境版 12.99 万元；

1.6T 四驱探秘版 13.99 万元。

探索 06 整体造型硬朗，车身线条犀利平直，配备了悬浮式的车顶和隐藏式的门把手，尾部采用贯穿式尾灯设计，而且车尾还配备隐藏式后雨刷，尾部下方采用双边共两出排气设计。

新车长宽高分别为 4538*1898*1680mm，轴距为 2672mm，后备箱容积达 1335L，同时后排座椅支持近纯平放倒，可以放置长宽 1860*970mm 的双人睡垫，另外还有多处储物空间。

探索 06 内饰采用了与外观风格类似的平直线条，标配 10.25 英寸液晶仪表、13.2 英寸中控屏，集成高通骁龙 8155 芯片，还有 1.1m² 超大全景天窗，可选 W-HUD、L2 级别驾驶辅助、、540° 全景影像，多功能的超级座椅，还有索尼 8 扬声器、7 种空调模式、3.5 级优异 VOC 性能以及 64 色动感氛围灯等等。

探索 06 搭载 1.6T 发动机，最大功率为 145kW（197Ps）/5500rpm，最大扭矩 290N・m / 2000-4000rpm，匹配 7 速湿式双离合变速箱。

IT之家查询发现，这款车还拥有前驱和适时四驱两种不同的驱动形式可选，底盘采用了前麦弗逊、后多连杆的悬架结构。

此外，四驱版车型还搭载全场景智控四驱系统，当系统检测到车轮打滑时四驱极瞬介入。其搭载的 IPB 智能线控制动系统，可根据路况精准锁止制动，提高恶劣路面的通过性能。同时，新车适配了 7 种驾驶模式，可满足 19 种场景下的驾驶模式。

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