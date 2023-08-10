奇瑞全新 SUV 车型“探索 06”开启预售，12.99 万元起

IT之家 8 月 10 日消息，奇瑞汽车今日官宣旗下全新车型 —— 探索 06 开启全球预售。官方表示，新车定位为“全民四驱精致悦野 SUV”，预售价区间为 12.99-14.59 万元：
探野版：12.99 万元
探境版（四驱）：13.29 万元
探秘版（四驱）：14.59 万元
官方表示，新车计划于 8 月 20 日正式上市，初期先交付燃油版车型，未来将推插电式混动车型。IT之家附该车型主要配置如下：
全场景智控四驱：＜0.1s 四驱介入速度、80Km／h 麋鹿操控、＜0.15s 锁止响应速度、后轴获得最大扭矩 3000N・m、7 种四驱驾驶模式 / 19 种驾驶场景、高度落差 500mm 交叉轴、涉水深度 605mm。
动力系统：鲲鹏 1.6TGDI＋7DCT 组合，百公里油耗 7.48L（四驱版）/6.98L（两驱版），8 秒级零百加速。
主被动安全：笼式吸能“太空舱”车身、L2.5 级辅助驾驶、全车超 80% 高强度钢。
车机配置：13.2 英寸中控屏，内置高通骁龙 8155 芯片、540° 全景影像、50W 手机无线快充。
车身尺寸：长 4538mm，宽 1898mm，高 1680mm，轴距 2612mm。
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