EA 体育游戏新作《麦登橄榄球 24》现已发售，Steam 目前多半差评

IT之家 8 月 20 日消息，《麦登橄榄球 24》是一款由 Tiburon 开发，Electronic Arts 发行的体育模拟游戏，本周五正式发售，国区 298/468 元，虽然显示有简体中文但实际上没有。

截至IT之家发稿，这款游戏在 Sream 上好评率仅有 30%，评级为“多半差评”。

配置需求方面，这款游戏最低需要 i5 6700k 或 AMD Ryzen 5 1600 级别的处理器、NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570 级别的显卡，推荐 i7 8700 或 AMD Ryzen 7 2700X、NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 5600 XT，还需要至少 10GB 内存以及 50GB 硬盘空间。

关于这款游戏

最新引入《Madden NFL 24》的 SAPIEN 技术 - SAPIEN 技术 为球员带来了更多躯体调整和体态变化，使球员的动作更加逼真，从而实现了 NFL 球员在真实性方面的飞跃。

FieldSENSE™ - 最新版本的 FieldSENSE 为杰出游戏体验打下了坚实的基础，赋予您更加出色的操控实感，不论您以何种方式游玩，都能获得最大程度的真实性。

AI 强化 - 更智能的 AI 能让球员对玩家采用的战术做出更流畅、更真实的动作和反应，让您更有信心带领 AI 队友按照您的意图执行比赛的战术规划。

技巧性传球 2.0 - 借助改进的接球 AI，打出一记克敌制胜的单手接球直冲进攻；或者使用新的投掷动画，以手术刀般精准的投球在球场上穿针引线；还能利用技巧性传球 2.0 中引入的强化数据库行为，对防守反应做出更为可靠的预判。

全力争球 2.0 - 队友的评分及其对局势的感知会更具影响力，您可以放心，他们能在站姿擒抱期间更好地压制对手获得额外码数，而且在争夺球权时也更有成效。

超级巨星：联赛 - 有了 FieldSENSE 技术的加持，您就能体验到前所未有的控制方式，在 NFL 职业生涯中实现伟大成就。选择您的位置，调整体型，然后使用您自定义的超级巨星完成 NFL 综合考察营等目标，决定您的选秀顺位。锐意进取，将总评提升至 99 分；同时在新的一年里，体验全新的迷你游戏，并与各个位置上的自定义虚拟形象同台竞技，为争取实时球员评分努力拼搏，最终铸就属于您的传奇。

超级巨星对决 - 在全新氛围中秀出风头。深度打造您的虚拟形象，在 3v3 对抗中与好友联手竞技或一较高下。像主导比赛的超级明星一般，随机应变，彰显您的战术素养和比赛风格；获得实时球员评分；穿上游戏中最热门的装备，让您在比赛中表现得有型有款。

球队 - 剑指超级碗，打造豪门劲旅。游玩全新的迷你游戏，在训练营中反复磨砺，推动您的球队步步为营。利用更简化的团队搬迁功能，选择新城市和新队服，书写属于您自己的球队故事。利用自由球员 2.0，重新签订合约并向核心球员提出反制报价，进而打造您的未来。借助 50 个全新且独特的选秀生成器、新的交易逻辑调整、6 个交易栏位和全新的教练第三天赋树，签下并留住超级巨星。使用新的专员工具，为您在线上和线下联赛中的体验添上饱含个人风格的浓重一笔。

Madden Ultimate Team - 全新赛季带来的全新内容将贯穿赛年始终，您可以更便捷地打造并完善您梦寐以求的梦幻阵容，将现役 NFL 球星和名人堂传奇球星纳入麾下。此外，球场通行证挑战将会持续带来新颖的玩法，您可借此解锁 Madden Ultimate Team 奖励，帮助您打造最强大的球队。

跨平台游戏 - 于在线对抗赛等模式中与其他平台的玩家连线互动。

这款游戏包括自愿的游戏内虚拟货币购买，虚拟货币可用于获取虚拟游戏内物品，包括各种随机的虚拟游戏内物品。

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