英特尔 4644 显卡驱动发布：支持《麦登橄榄球 24》《寻路者》

IT之家 8 月 16 日消息，英特尔现已发布 31.0.101.4644 WHQL 显卡驱动，对《麦登橄榄球 24》《寻路者》两款游戏提供支持。

新驱动同时修复了以下问题：

《神秘海域: 盗贼遗产合集》(DX12) 在启动游戏时可能会遇到应用程序崩溃的情况。

从睡眠状态唤醒时系统可能会挂起。可能需要重新启动系统才能恢复。

当硬件光线追踪启用时，Blender 3.6 在渲染操作期间可能会遇到应用程序崩溃的情况。

IT之家附两款新作介绍如下：

《麦登橄榄球 24》将在 8 月 18 日开售。最新引入的 SAPIEN 技术为球员带来了更多躯体调整和体态变化，使球员的动作更加逼真，从而实现了 NFL 球员在真实性方面的飞跃。最新版本的 FieldSENSE 为杰出游戏体验打下了坚实的基础，赋予您更加出色的操控实感，不论您以何种方式游玩，都能获得最大程度的真实性。更智能的 AI 能让球员对玩家采用的战术做出更流畅、更真实的动作和反应，让您更有信心带领 AI 队友按照您的意图执行比赛的战术规划。

《寻路者》也将在 8 月 18 日发售。在游戏中成为一名寻路者，在自己认定的道路与游戏风格上大放异彩，并在同时击退占领你世界的敌对势力。掌控混沌，由你亲自塑造和制定与朋友们开拓的无边冒险，因为寻路者团结在一起会更强大。

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