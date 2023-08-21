多人恐怖游戏《德州电锯杀人狂》首发 24 小时总玩家超 100 万

IT之家 8 月 21 日消息，《德州电锯杀人狂》官推昨日宣布，在游戏发售的过去 24 小时内已经拥有超过 100 万人的游戏玩家。

不过，官推没有透露该作的销售情况。而需要注意的是，《德州电锯杀人狂》也在微软 Xbox Game Pass 上提供，这部分玩家无疑也对总数有所贡献。该作开发商 Gun Interactive 的总裁兼 CEO Wes Keltner 曾表示，将游戏加入 XGP“是一个多么好的用来吸引新玩家的机会”。

IT之家此前报道，《德州电锯杀人狂》已于 8 月 18 日推出，首发加入 XGP 订阅。游戏将采用 3v4 非对称玩法，整体有点像《黎明杀机》，四名受害者需要通过各种方式逃脱，而三名杀人狂要把他们全数消灭。

本作改编自 1974 年的经典恐怖片《德州电锯杀人狂》，取材自 50 年代连续杀人魔 Ed Gein 的真实事迹。

几个年轻人 ——Sally、Franklin、Jerry、Kirk 和 Pam，驾驶房车驶入荒漠中的德州特拉维斯镇。途中，一个满身伤痕、丧魂落魄的搭车人勾起了他们的好奇心，他们在他的带领下进入一幢阴森大屋试图弄清真相。大屋被一股神秘、恐怖的氛围所笼罩，仿佛有一双眼睛始终在窥视着他们的一举一动。正当这群年轻人惊恐万分、不知所措时，电锯声骤然而起，他们最后的噩梦随之降临……

本作 PC 版运行 4K60 帧需要 10 代 i9 或 R7 5800X、RTX 3080 Ti / RX 6800XT、16GB 内存、30GB 固态硬盘。

主机方面，XSX 和 PS5 开启性能模式可以运行 1080P 60 帧，标准模式下与 XSS 同样运行 4K 30 帧；XBOX ONE 与 PS4 可以运行 1080P 30 帧。

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