多人恐怖游戏《德州电锯杀人狂》配置公开：RTX 2070 仅支持 1080p 30 帧，最高需要 4090

IT之家 5 月 7 日消息，《德州电锯杀人狂（The Texas Chain Saw Massacre）》是一款根据 1974 年同名恐怖电影改编而来的第三人称非对称多人恐怖游戏，将于 8 月 19 日正式发售，登陆 PS5、PS4、Xbox 及 PC 平台，同步加入 Game Pass 游戏库。

IT之家发现，这款游戏已经上架 Steam 商店，暂未公布定价等信息。官方宣布，免费技术测试则将于 5 月 25 日开启，并将持续整个周末。此外，官方还公布了这款游戏测试的推荐配置，最低需要 RTX 2070 显卡，最高需要 RTX 4090。

具体推荐配置：

1080p 30 帧：

・i5 CPU / 8GB RAM / 30GB 硬盘/ RTX 2070

1080p 60 fps：

· i7 CPU / 16GB RAM / 30GB SSD / RTX 3070

4k 30 帧：

· i7 CPU / 16GB RAM / 30GB SSD / RTX 3090

4k 60 fps：

· i9 CPU / 16GB RAM / 30GB SSD / RTX 4090

将《德州电锯杀人狂》加入愿望单有机会获得免费测试资格，被选中测试资格将会收到一封来自 Steam 的电子邮件。

在技术测试期间，玩家可以在 Steam 上与其他玩家进行 PVP 比赛，玩家可扮演屠杀家族或受害者，包括 Leland, Connie, Sonny 和 Ana，而另一阵容的玩家可以选择厨师（The Cook）、搭车人（The Hitchhiker）、皮脸（Leatherface）。

作为受害者，玩家需要运用智慧和隐秘手段来避免被家族发现，并找到所需工具以逃出生天。屠杀家族的玩家则必须寻找、追踪并阻止受害者逃脱。