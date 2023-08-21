乘联会崔东树：我国纯电动车的车桩比领先全球，但运营收益压力较大

IT之家 8 月 21 日消息，乘联会秘书长崔东树今日发布 2023 年 1-7 月全国充电桩市场分析，在此期间纯电动乘用车国内零售 251 万台，新建 41 万个公桩和 130 万个私桩。

▲ 图源崔东树公众号

崔东树分析称：“目前按照 1 公桩 = 3 个私桩的测算（充电利用率），中国 2023 年增量市场的纯电动车的车桩比已经 1:1，绝对领先世界其他国家数倍水平。”不过他也指出，221 万个公共充电桩公桩 1-7 月充电量 11 亿度，平均公桩 1-7 月充电量 502 度，月均 72 度 / 公桩，这样的充电利用率是“不可能挣钱”的。

IT之家附乘联会计算公式：41 万（公桩数量）×3+130 万（私桩数量）=253 万，国内零售纯电车数量为 251 万台。

▲ 图源崔东树公众号

据乘联会调查，一般通过自有充电桩、共享充电桩以及小区或公司内的公共充电桩充电，各自占比在 22%-26% 之间，总体达到 75% 左右。15.4% 的受访者在小区外路边的公共充电桩等地充电，部分受访者在商场、影院等地附带的公共充电桩充电。

▲ 图源蔚来官网

从地区来看，广西、云南、贵州、内蒙的充电桩增长较快，远高于平均水平；广东、浙江、江苏、上海、北京的充电站建设较好。

充电桩细分为直流桩（快充）和交流桩（慢充）两类。体积较大的直流充电桩具有高电压、大功率和充电快的特点，占比在 20% 左右。交流充电桩安装相对容易，占比超过 80%。

参考

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