玛莎拉蒂赛道专属跑车 MCXtrema 全球首秀：限量 62 台，售价高达 96.3 万英镑

IT之家 8 月 21 日消息，玛莎拉蒂近日发布了一款仅限赛道使用的超级跑车 ——MCXtrema。这款车是基于玛莎拉蒂 MC20 改造而来的，拥有 730 马力的动力和 1300 公斤的轻量化车身，被誉为传奇赛车 MC12 的精神继承者。MCXtrema 限量发售 62 辆，售价高达 963000 英镑（IT之家备注：当前约 895.6 万元人民币），已全部售罄。

MCXtrema 与普通版 MC20 相比，外观和性能都有巨大的提升。车身采用了全新的碳纤维材料和空气动力学设计，增加了前后扰流板、巨大的可调节尾翼、顶置进气口和鲨鱼鳍等元素，大幅提高了下压力。

新车还增加了新的双横臂悬挂系统，以及经过赛道调校的四向赛车减震器、弹簧和防倾杆，所有这些都可以完全调节。之所以能够将车重降低到 1300 公斤，这要归功于新的车身和升级后的底盘，都是由超轻碳纤维制成的。

内饰方面，车内只有一个左侧座椅，方向盘内置显示屏，各种控制按钮和旋钮分布在周围，可以调节转向、制动、引擎、牵引力控制等参数。动力方面，MCXtrema 沿用了 3.0 升 V6 涡轮增压发动机，但增加了两个新的涡轮增压器，将最大功率从 621 马力提升到 730 马力。

玛莎拉蒂首席执行官 Davide Grasso 表示，MCXtrema 是为了满足客户对极致性能和情感的渴望而打造的赛道神器，体现了玛莎拉蒂的运动精神和奢华品牌的未来愿景。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。