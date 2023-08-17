小鹏汽车有关人士回应“收购玛莎拉蒂”称属于谣言：没有相关收购事项

IT之家 8 月 17 日消息，今日早些时候，有网友表示中国造车新势力小鹏汽车将要收购国际知名豪华车品牌玛莎拉蒂，而且还将推出一个新品牌。

对此，小鹏汽车有关人士回应上证报称：有关传闻属于谣言，没有相关收购事项。

根据IT之家最新报道的交付数据，小鹏汽车 7 月新车交付量为 1.10 万辆，环比增长 28%。

7 月 26 日晚，大众汽车集团宣布将向小鹏增资约 7 亿美元，以每 ADS15 美元的价格认购小鹏约 4.99% 的股权。同时，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。

在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于 MEB 平台的产品组合，并计划于 2026 年走向市场。相关合作内容取决于最终的协议达成。

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