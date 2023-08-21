《古墓丽影》游戏新作有望到来，官网更新开放注册订阅消息

IT之家 8 月 21 日消息，《古墓丽影》系列游戏自《古墓丽影：暗影》之后，一直没有系列正统续作推出，后续 IP 又被卖给了瑞典游戏集团 Embracer，因此新作的推出时间更加不确定了。

然而，近日《古墓丽影》官网的更新带来了一些希望。Tomb Raider 网站首页已上线注册页面，官方称：

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值得一的的是，在去年 12 月，亚马逊宣布，将负责发行水晶动力下一款《古墓丽影》作品，并表示本作将登陆多个平台。本作采用虚幻引擎 5 制作。官方承诺本作将是该系列“迄今为止最大、最丰富广泛的续作”，目前正处于早期开发阶段，更多细节将会在之后公布。

据IT之家此前报道，去年 4 月，《古墓丽影》系列开发商水晶动力在虚幻引擎发布会上表示，他们的目标是突破画面的极限并提供高质量的电影化动作冒险体验。官方此前透露《古墓丽影》新作将融合 Core Design 旗下旧系列和水晶动力重启三部曲游戏的时间线。

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