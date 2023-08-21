2023 科隆游戏展开幕夜宣传片公布，《星空》《黑神话：悟空》等亮相

IT之家 8 月 21 日消息，2023 科隆游戏展开幕夜直播将于北京时间 8 月 23 日凌晨 2 点举行，届时IT之家将第一时间跟踪报道。

今日，科隆游戏展主持人 Geoff Keighley 分享了“2023 科隆游戏展开幕夜”预热宣传片，其中出现了《星空》《黑神话：悟空》《刺客信条：幻景》等即将亮相的大作，大家一起来欣赏下视频吧。

2023 科隆游戏展开幕之夜直播活动可谓大作云集，届时会有《星空》《黑神话：悟空》《刺客信条：幻景》《使命召唤 20：现代战争 3》《心灵杀手 2》《赛博朋克 2077：往日之影》等诸多游戏的新消息公布。

此外，AMD 将在 8 月 23 日开始的科隆游戏展发布新款显卡产品，预计为此前曝光的 RX 7800 XT / RX 7700 XT 显卡。

而 Geoff Keighley 日前在接受外媒 VGC 的采访时，透露了一些有关科隆开幕夜的信息。Geoff Keighley 表示，“今年科隆游戏展将是一场激动人心的演出，目前已有许多作品（《心灵杀手 2》《黑神话：悟空》等）确定会参加此次活动，不过今年的开幕夜不会将重点放在宣布全新项目上，而是为粉丝提供将在明年上市的一些游戏最新情报。”

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