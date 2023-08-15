科隆游戏展主持人：今年不会将目光聚焦于“游戏新项目的公布”

IT之家 8 月 15 日消息，2023 科隆游戏展开幕夜直播日前在 YouTube 上开启预约，IT之家昨日曾报道，Geoff Keighley 将在德国科隆游戏展现场作为主持人，展示即将推出的游戏，包括《心灵杀手 2》、《黑神话：悟空》等。

而 Geoff Keighley 日前在接受外媒 VGC 的采访时，透露了一些有关科隆开幕夜的信息，据称“今年科隆游戏展不会将目光聚焦于‘新项目的公布’”

Geoff Keighley 表示，“今年科隆游戏展将是一场激动人心的演出，目前已有许多作品（《心灵杀手 2》《黑神话：悟空》等）确定会参加此次活动，不过今年的开幕夜不会将重点放在宣布全新项目上，而是为粉丝提供将在明年上市的一些游戏最新情报。”

▲ 图源 thegameawards

此外，Geoff Keighley 还表示，科隆游戏展中会展示来自全球游戏团队的项目，所以他也将其视为“一次世界级的游戏盛会”。

IT之家经过查询得知，今年科隆游戏展将于 8 月 23 日-8 月 27 日期间举行，此次开幕夜活动将于北京时间 8 月 23 日凌晨 2 点开始，目前 2023 科隆游戏展已经开始售票，部分日期已售罄。

▲ 图源 thegameawards

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