Nacon 推出 RIG 600 Pro 系列头戴式游戏耳机，全平台双无线连接

IT之家 8 月 21 日消息，游戏配件公司 NACON 旗下 RIG 音频品牌宣布推出其首款双无线 RIG 600 PRO 系列耳机。

据介绍，RIG 600 PRO 旨在满足游戏玩家的各种连接需求，拥有多平台双无线技术，搭配 RIG 声学，支持低延迟 2.4 GHz 无线和蓝牙 5.1 连接功能，可在 PlayStation、Xbox、Switch、PC 和手机端使用。

RIG 600 PRO 配备了 40 毫米耳机驱动单元，支持低音增强，整体调教就是偏向游戏音频，配有可折叠的麦克风；该耳机重量为 240 克，采用透气面料制成的搭扣式耳罩，以及可以大幅度形变的软垫头带。

此外，蓝牙连接可解锁 iOS 和 Android 设备上 600 PRO Navigator 应用的访问权限。将 RIG 600 PRO 与移动设备配对，可以实现高级定制，选择均衡器预设或自定义声音，调整麦克风灵敏度和监测级别，并测试耳机功能。

RIG 600 PRO 耳机蓝牙连接续航 24 小时、2.4GHz 连接续航 18 小时，有两种型号可供选择，600 PRO HS 是为 PlayStation 设计的，而 600 PRO HX 是为 Xbox 设计的。

RIG 600 PRO 将于 2023 年 9 月 28 日上市，建议零售价为 99.99 欧元（IT之家备注：当前约 795 元人民币）。

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