香港科技大学发射香港高教界首枚卫星，监测全球环境、灾害等遥感数据

IT之家 8 月 21 日消息，香港科技大学公众号发文宣布，将于本周五（8 月 25 日）与长光卫星技术股份有限公司（长光卫星）合作，在甘肃酒泉卫星发射中心发射一颗名为“香港科大-雄彬一号”的多光谱光学卫星，以监测与全球环境、灾害及可持续发展相关的遥感数据。

图源香港科技大学公众号

IT之家注意到，“香港科大-雄彬一号”多光谱光学卫星主要用于科研用途，其所拍摄的遥感影像解像度达 0.5 米，成像幅宽逾 150 公里，是目前公用欧洲太空总署哨兵二号光学卫星解像度的 20 倍，幅宽亦与美国最新一代陆地卫星相近，属民用卫星类别中最高规格。

港科大首先会利用卫星所提供的遥感数据，建立一个覆盖全港斜坡，用于监测地表情况、以及模拟和展示山泥倾泻灾害过程和社会临灾反应的数码孪生系统，以协助提升社会灾害应变协调及决策管理。

据了解，长光卫星技术股份有限公司成立于 2014 年 12 月 1 日，通过 21 次成功发射实现 108 颗“吉林一号”卫星在轨运行，建成了目前全球最大的亚米级商业遥感卫星星座。

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