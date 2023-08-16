东莞发布网约车卫星定位装置行业团体标准，最少接入 2 路摄像头

IT之家 8 月 16 日消息，东莞市出租车行业协会昨日发布了《东莞市网约车车辆卫星定位装置行业团体标准》，该《标准》目前已经实行，当下东莞市网约车车辆卫星定位装置采集的终端数据，将上报至交通运输局车辆监控平台，并同步至东莞市出租车行业协会监管信息交互平台，以接受主管部门与行业协会的“双平台”监管。

▲ 图源 《东莞市网约车车辆卫星定位装置行业团体标准》

IT之家经过查阅《标准》得知，网约车上安装的卫星定位装置需满足信息安全性、可靠性、存储器、音视频采集管理、通讯模式等多方面的要求。

其中，装置中的音视频数据至少保存 240 小时的录像录音文件。在采集方面，网约车内最少应满足 2 路摄像头接入，其中 1 路为高清广角摄像机，摄像范围应覆盖主驾、副驾、主副驾之间区域和后排乘客区域，1 路覆盖车前行驶区域，实时录音录像并实时保存；另外预留 1 路可安装 DSM 智能摄像头，可实现人脸识别、人数统计、生理疲劳报警、抽类图报警、不系安全带报警、遮挡摄像头报警等功能。

在定位监控方面，网约车内的卫星定位装置应提供实时时间、经度、纬度、速度和方向等定位状态信息，可存储到本地，同时通过无线通信方式上传至平台；支持位置信息的盲区补报，当无法注册到无线网络时，应以先进先出方式本地缓存位置信息，无线网络恢复后完成全部补传；当车辆熄火后，终端处于休眠状态时，应以一定间隔上传定位信息，且时间、距离的间隔可由平台设定；可自动对报警车辆或重点监控车辆按平台设定的定位方式及间隔上传定位数据；根据平台的指令，立即返回位置信息并进行车辆跟踪。这些信息在行驶状态下，最小报送时间间隔不大于 3s，最大报送时间间隔不小于 60s。

东莞市出租车行业协会表示，标准实施后，协会将利用信息化手段加强对出网约车行业卫星定位数据的收集和使用，加强行业自律，支持和配合政府部门开展行业监管工作。

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