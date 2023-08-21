默默更新七年，游戏《无人深空》将迎来“回声”版本更新

IT之家 8 月 21 日消息，《无人深空》是一款著名的“知耻而后勇”的游戏，游戏在 2016 年推出时由于“前期营销过大”但“实际质量不足”而暴雷，不过游戏开发商 Hello Games 并没有跑路，而是默默更新游戏至今，为游戏带回了此前承诺的所有内容，从而挽回了游戏玩家中的声誉。

开发商 HelloGames 日前以一段简短的视频回顾了游戏更新历程，并宣布游戏已经发布 7 周年，官方将为游戏推出“回声”版本更新。

▲ 《无人深空》7 周年纪念视频，视频源由 IGN 中国提供

工作室负责人 Sean Murray 在视频中表示，他已经在为这款游戏工作了差不多三分之一的人生，游戏的成功超出了团队的计划和梦想，在游戏的每次更新、每个视频、每个功能和每行补丁说明背后，都是团队所付出的心血。

IT之家经过查询得知，游戏《无人深空》自 2016 年 8 月 13 日上市以来，已经推出了 27 个更新，引入了新的建筑玩法、各种模式并增强了画面表现，还提供了 PSVR 2 支持及 Mac 和 Switch 版本。

▲ 图源《无人深空》官方海报

▲ 图源《无人深空》游戏截图

不过虽然《无人深空》游戏本身在“游戏性”、“机制”方面进行了海量更新，但游戏本身是建立在“娱乐化”、“卡通化”上的，例如星球形态及大小、星球之间的距离并不“科学”，因此当下依然不适合对“太空模拟”有一定严谨要求的玩家，如果要获取“相对真实的太空模拟体验”，小伙伴们也可以尝试《太空引擎（Space Engine）》、CIG 众筹公民（《星际公民》）等游戏。

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