类恶魔城游戏《渎神 2》媒体评分解禁，评价称“机制改进显著但设计缺乏原创”

IT之家 8 月 21 日消息，《渎神 2（神之亵渎 2）》是一款类银河战士恶魔城游戏，本作由 Team 17 发行，将于 8 月 25 日正式推出，标准版预购价 117 元，支持简体中文。

▲ 图源《渎神 2》游戏封面

目前该游戏的评分已解禁，其中 IGN 和 Gamespot 分别给出 8 分和 9 分：

IGN 认为《渎神 2》是一款优秀的类银河恶魔城游戏，相较于原作有了显著的改进。尽管在设计方面缺乏原创，但游戏的世界观、故事情节以及独特的音视频呈现效果弥补了这些不足。全新的武器和强调跳跃平台动作，无疑有助于维持玩家在游戏过程中的兴趣，不过本作敌人种类相对较少，Boss 战也不够具有挑战。

▲ 图源 IGN 评价

GameSpot 则认为本作在战斗在各个方面都得到了改善，提供了更多的选择和多样性。平台跳跃动作具有挑战，游戏也有着独特的艺术风格，但玩家经常需要来回穿越地图场景，且大多数 Boss 战前无法跳过剧情会令人感到厌烦。

▲ 图源 GameSpot 评价

IT之家经过查询得知，该游戏将登陆 PC（Steam）、PS5、PS4、Switch、Xbox Series X|S 和 Xbox One 平台，游戏主要讲述“悔罪者一号”在《渎神 2》中醒来，再次陷入对抗“奇迹”永无休止的旅程。玩家将深入这个“里头充满谜团和秘密” 的危险新世界，杀出一条血路，想办法彻底终结这个循环。

▲ 图源《渎神 2》游戏截图

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