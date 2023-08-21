顺丰控股赴港二次上市，今日向港交所递交 IPO 申请

IT之家 8 月 21 日消息，据港交所文件显示，顺丰控股股份有限公司向港交所提交 IPO 申请，联席保荐人为高盛、华泰国际、摩根大通。

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。本次拟发行 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%，并授予整体协调人不超过前述发行的 H 股股数 15% 的超额配售权。

据界面新闻此前报道，顺丰控股董事长兼 CEO 王卫在近日的股东大会上表示：“尽管我们之前也有一些投资，但是我认为还远远不够，如果公司能在港股上市，机会会更多，所以这是必须的。”因为目前快递行业友商都有了港股上市计划，“所以我们要能拿到主动权，这个才是最重要的”。

据IT之家此前报道，2017 年 2 月，顺丰控股成功在 A 股“借壳上市”，此后实施过两次再融资，共计募资 258 亿元。

顺丰控股 2023 年 7 月快递物流业务经营报告显示，速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为 195.81 亿元；速运物流不含丰网的业务量同比增长 7.68%，供应链及国际业务收入同比下降主要受到国际空海运需求及价格均同比下行的影响。

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