顺丰控股：筹划发行 H 股并在港交所上市

IT之家 8 月 1 日消息，顺丰控股发布公告，计划发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

据了解，顺丰第六届监事会第四次会议于 8 月 1 日召开，议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股）， 均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求的前提下，结合公司自身资金需求 / 未来业务发展的资本需求，本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的 H 股股数 15% 的超额配售权。

同时，顺丰控股将在 8 月 17 日（周四）召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

IT之家从深交所获悉，顺丰控股还发布了股份回购进展与 2022 年股票期权激励计划行权价格公告。

股份回购进展公告：

截至 2023 年 7 月 31 日，顺丰控股通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 10490528 股，回购总金额为 500436121.20 元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本 0.21%，平均成交价为 47.70 元 / 股（最 高成交价为 54.42 元 / 股，最低成交价为 45.70 元 / 股）。

2022 年股票期权激励计划行权价格公告：

顺丰控股对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 42.431 元 / 股调整为 42.183 元 / 股。

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