苹果 iPhone 15 系列数据线更多照片曝光：全新设计、带有防弯折组件

IT之家 8 月 21 日消息，著名苹果产品收藏家 Kosutami 今日在 X 平台上发布贴文，其中曝光了用于 iPhone 15 Pro 的黑色 USB-C 数据线。

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

据悉，苹果 iPhone 15 系列的数据线将首次采用多色设计，类似之前苹果在 iMac 键盘中附赠的彩色 Lightning 数据线，iPhone 15 标准版线缆将采用彩色设计，Pro 版本线缆拥有黑白两色设计，该数据线在线缆材质方面也有所优化，据 Kosutami 表示，该数据线将带有“专门设计的防弯折组件”。

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

、

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

结合此前曝光的 iPhone 15 系列手机将拥有雷电 4 接口的传言，iPhone 15 系列所用的数据线有望具有更快的数据传输速度，不过价格恐怕会水涨船高，IT之家经过查询得知，苹果 Apple Store 当下的 USB C to USB C 线缆售价为 320 元人民币。

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

除了 USB-C 数据线外，还有消息称 iPhone 15 系列将推出一种全新的 MagSafe 充电器。这种充电器将采用磁性连接设计，可以更牢固地固定设备，从而避免意外断开。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。