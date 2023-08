苹果 iPhone 15 系列数据线更多照片曝光：全新设计、带有防弯折组件

IT之家 8 月 21 日消息,著名苹果产品收藏家 Kosutami 今日在 X 平台上发布贴文,其中曝光了用于 iPhone 15 Pro 的黑色 USB-C 数据线。

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

据悉,苹果 iPhone 15 系列的数据线将首次采用多色设计,类似之前苹果在 iMac 键盘中附赠的彩色 Lightning 数据线,iPhone 15 标准版线缆将采用彩色设计,Pro 版本线缆拥有黑白两色设计,该数据线在线缆材质方面也有所优化,据 Kosutami 表示,该数据线将带有“专门设计的防弯折组件”。

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

、

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

结合此前曝光的 iPhone 15 系列手机将拥有雷电 4 接口的传言,iPhone 15 系列所用的数据线有望具有更快的数据传输速度,不过价格恐怕会水涨船高,IT之家经过查询得知,苹果 Apple Store 当下的 USB C to USB C 线缆售价为 320 元人民币。

▲ 图源 Kosutami 在 X 平台发布的贴文

除了 USB-C 数据线外,还有消息称 iPhone 15 系列将推出一种全新的 MagSafe 充电器。这种充电器将采用磁性连接设计,可以更牢固地固定设备,从而避免意外断开。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。