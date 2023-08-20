适用于 iPhone 15 系列手机的 USB-C 数据线曝光，外观与苹果 MacBook 编织线类似

IT之家 8 月 20 日消息，不出意外的话，苹果将在今年 9 月为大家带来全新的 iPhone 15 系列新机。目前，适用于 iPhone 15 系列的 USB-C 数据线也已经在网上被曝光。

根据 @MajinBuOfficial 放出的图片，全新 iPhone 15 系列机型将配备一根全新的 USB-C to C 编织数据线，而且具有不同颜色可选，可能具有更快的数据传输速度和更高的耐用性，可能不同配色 iPhone 对应不同颜色数据线，也可能不会默认赠送而是让用户自行购买。

从图来看，这条数据线采用了与当前 MacBook 数据线类似的设计。据IT之家所知，目前 MacBook Air 官方提供编制数据线似乎只有白色和黑色可选（海外还有太空灰、午夜和星光色），不过 iMac 倒是有很多颜色（有黄、绿、蓝、粉、紫、橙、白七个颜色，与机身配色对应，MacBook Pro 也是如此）。

目前还不清楚这款数据线的具体规格和功能，但有消息称它将支持最高 40Gbps 的数据传输速度，这是迄今为止最快的 USB-C 规格。此外，它还将支持最高 100W 的 PD 充电功率，这意味着用户可以更快地为他们的 iPhone 15 充电。

除了 USB-C 数据线外，还有消息称 iPhone 15 将推出一种全新的 MagSafe 充电器。这种充电器将采用磁性连接设计，可以更牢固地固定设备，从而避免意外断开。

相关阅读：

《消息称苹果 iPhone 15 系列支持有线 35W 充电》

《苹果 iPhone 15 系列手机 USB-C 组件更多实拍图曝光》

《外媒分析苹果 iPhone 15 系列手机泄露图，声称“至少三款机型将配备全速雷电 4”》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。