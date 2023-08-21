京东物流与松下集团合作升级，首个正逆向一体仓落地无锡

IT之家 8 月 21 日消息，据“京东物流”官方公众号消息，近日，京东物流与松下集团的合作再次升级，京东物流为松下打造的首个正逆向一体仓 —— 无锡产地仓正式投入使用。

据介绍，无锡产地仓覆盖了松下华东地区的京东商城订单，首次实现了正向物流、逆向物流的二合一。目前，通过无锡产地仓的实践，松下已成功将误购退货的上架时间缩短至 15 天内。

京东物流表示，松下与京东物流的合作由来已久，目前，合作范围包括仓配一体、TC 送仓、B2B、B2C 等供应链多个领域。而本次的合作，更是一次创新尝试。

据了解，按照过往逆向物流解决方案，退货货品将被退回全国各地的京东备件仓，再返厂处理，通常返工周期长达 3-6 个月，这给松下带来较大销售和物流成本。

此次，松下进一步解决用户误购、非质量原因退货等问题，提升逆向处理效率。京东物流为松下打造正逆向一体化的产地仓解决方案，将销售与退货场景结合，全国退货订单由京东全国备件库统一定期配送至松下无锡产地仓后，可在库内操作商品逆向回收检验处置，非质量问题的退货商品能够在库内直接完成返品再生和销售操作。

这一产地仓解决方案大大缩短松下“误购退货”的处理周期，减少多次搬运带来的额外物流费用，还能够精准筛选出性能不良品，退回松下工厂，减少对工厂库存资金和存储面积的占用。IT之家注意到，统计显示，正逆向一体仓运营后，松下的返品销售入库流程比以往减少 2 天，误购退品和再生时间缩短至 15 天内。

松下电器（中国）有限公司物流中心相关负责人表示，正逆向一体仓项目帮助松下减少了退品销售和相关费用损失，今后也期待与京东物流展开更深入合作，为整个集团更多业务场景实现降本增效。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。