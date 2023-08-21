长虹 ARTIST 星箔艺术电视发布：20736 分区、288Hz 高刷配置拉满，AI 文生图壁纸

IT之家 8 月 21 日消息，8 月 20 日，中国长征火箭有限公司（以下简称：中国火箭公司）与四川长虹在中国酒泉举办了品牌合作签约发布会，长虹签约成为“中国火箭官方合作伙伴”。

发布会现场，长虹 ARTIST 星箔艺术电视正式亮相，号称“代表了长虹 65 年的技术沉淀”。

据介绍，长虹 ARTIST 星箔艺术电视厚度只有 24.9mm，屏幕达到了 20736 分区 MiniLED、8000nits XDR 峰值亮度、110% DCI-P3 色域、色准达到 Δ0.6、288Hz 超高刷新率。

音质方面，长虹 ARTIST 星箔艺术电视配有 Hi WAVE 交响声景，支持 142W 大功率 12 发声单元。

ARTIST 星箔也号称是“全球首次在电视上搭载 AI 大模型‘文生图’能力”，用户可以自由创作 4K 壁画。该电视还以“AI 运动健身”切入，推出 AI 运动健康管理解决方案。

值得一提的是，此次长虹电视与中国火箭合作，长虹 ARTIST 星箔艺术电视的开机键采用了真实火箭蒙皮制作而成。

其余配置方面，该电视支持 AI 摄像头、4GB + 128GB 存储、Wi-Fi 7、蓝牙 5.3、HDMI 2.1 满血版接口、杜比视界 / 全景声等。

长虹电视（国内）营销总经理程勇表示，长虹将携手各合作伙伴在全国终端开启“长虹 ARTIST 星箔艺术展”，用户可以前往长虹电视各终端门店体验。

IT之家暂未在网上查到这款电视的价格信息，不过按照这一音画质配置来看，该电视将定位高端，售价预计不会便宜。

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