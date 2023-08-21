新款国产宝马 X5 SUV 即将亮相成都车展：轴距 3105mm、新增 48V 电机营造“轻混系统”

IT之家 8 月 21 日消息，作为华晨宝马旗下最受欢迎的 SUV 车型之一，新款国产宝马 X5 将在成都车展上正式亮相。与现款相比，新车除了对外观进行了升级外，动力方面也有所提升，有望在今年 9 月开始投产。

据悉，新款宝马 X5 对外观进行了较大的调整，标志性的双肾格栅采用了高亮的处理，下包围两侧的进气孔犹如獠牙一般，霸气十足，车灯样式也有所调整，看起来更加有力。

▲ 图源宝马宣传图

车身侧面，侧裙、翼子板装饰孔，车窗边缘、行李架均采用了车头同款的亮色处理，使其看上去十分精致。

▲ 图源申报信息

车尾部分，新款 X5 使用了上下对称的 L 型 LED 尾灯，车身下方采用了双边双出的排气布局，两边的排气被整合在了一个超大的方形孔洞中。搭配中央的扩散器，进一步增添了该车的运动气息。

▲ 图源申报信息

尺寸方面，新车长宽高分别为 5060/2004/1768 (1776) mm，轴距 3105mm，IT之家经过对比得知，新款 X5 尺寸与现款保持一致。

▲ 图源新款宝马 X5 相应数据

动力方面，新车依旧搭载 2.0 以及 3.0T 发动机，预计增加了 48V 电机组成轻混系统，因此其最大功率分别提升至 211kW 和 311kW。

除了现款宝马 X5 提供的黑、青、深灰、浅灰、白、蓝六款车漆配色之外，新款车型还将增加一款个性化的定制磨砂灰色，但需要付费选装。

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