宝马 iX5 Hydrogen 氢燃料电池 SUV 开始生产，明年上路测试

IT之家 12 月 5 日消息，与越来越多的汽车制造商一样，宝马公司致力于应对全球气候变化，旨在到 2050 年实现碳中和。然而，与许多汽车制造商不同的是，这个德国品牌认为氢燃料电池汽车将在实现这一目标方面发挥重要作用，当然还有电池电动汽车。

昨日宝马公司宣布开始小批量生产其宝马 iX5 Hydrogen 氢燃料电池 SUV。iX5 Hydrogen 的效率和性能与同类 PHEV 相似，其量产标志着宝马和氢燃料汽车的一个里程碑时刻。

IT之家了解到，明年春天，宝马 iX5 将在全球选定的地方上路，用于测试目的。

iX5 以普通宝马 X5 为基础打造，在该公司位于南卡罗来纳州斯帕坦斯堡的工厂制造，在宝马位于德国慕尼黑的研究和创新中心组装。iX5 采用了一个全新的地板，以安装燃料电池系统的两个氢气罐，它们位于这个中型 SUV 的中央通道和后排座椅下方。氢气罐的总容量约为 16 磅，为引擎盖下的燃料电池堆提供能量。

宝马表示，iX5 的整个燃料电池-电力系统可产生 374 马力的综合动力，其车身重量与插电式混合动力款 X5 相当，后者重 5627 磅（约 2554 千克）。宝马声称，iX5 可以在 7 秒内从零加速到 62 英里（约 99.78 公里）/小时，最高速度为 118 英里（约 189.9 公里）/小时。预计续航约为 310 英里（约 498.9 公里），是基于的欧洲 WLTP 工况下。

宝马认为，燃料电池动力系统将为那些电动车无法满足的需求的客户提供无碳替代方案。该公司还认为，氢气动力将有助于抵消电气化所面临的挑战，特别是在中型和重型卡车方面。此外，宝马公司表示，目前全球有 40 多个国家制定了有关氢动力的战略。

目前，宝马 iX5 只是作为一个试点项目在生产，但它可以为宝马未来的燃料电池汽车奠定基础。