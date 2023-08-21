任天堂暗示 2D 新作《超级马里奥兄弟：惊奇》将支持多人线上联机游玩

IT之家 8 月 21 日消息，任天堂在之前的直面会上正式公布了时隔 11 年的 2D 马力欧兄弟系列最新作《超级马力欧兄弟：惊奇》，IT之家早前曾报道，该游戏此前已经通过 ESRB 评级，网站显示为“E 级”，适合 6 岁或以上玩家。

▲ 图源《超级马力欧兄弟：惊奇》官方海报

据悉，该游戏支持 1~4 人一同游玩（可使用 Joy-Con），所以也有不少玩家比较关心本作是否可以线上联机。根据游戏在任天堂商店上的最新信息显示，本作有关“在线游玩 （Online play）”的详情将于后续进行介绍，因此本作游玩提供多人线上联机功能。

▲ 图源《超级马力欧兄弟：惊奇》官方游戏截图

▲ 图源《超级马力欧兄弟：惊奇》官方游戏截图

▲ 图源《超级马力欧兄弟：惊奇》官方游戏截图

▲ 图源《超级马力欧兄弟：惊奇》官方游戏截图

据悉，在《超级马里奥兄弟：惊奇》中，玩家将一如既往，控制马里奥和路易吉等知名角色，试图阻止反派的阴谋，玩家将穿越异想天开的环境，同时跳到敌人的头上，向他们投掷炮弹 / 物体，或者投掷小火球将他们击出屏幕。Boss 战包含更多与巨型敌人的战斗，这些敌人会喷火并粉碎部分场景。

不可思议的变化“惊奇” 触碰新登场的道具“惊奇花”，关卡玩法便会大大改变。比方说水管会动起来，一大群敌人出现，还会变身成其他姿态……。每个关卡都有不一样的惊喜和令人期待的要素在等待玩家。 马里奥也好同伴们也好，大家一起冒险 马里奥、路易吉和奇诺比奥自不必说，还有碧琪、黛西和耀西都是可操作角色。只要分享 Joy-Con 便可供最多 4 人一起游玩。可以选择自己喜爱的角色，以各种不同的组合享受冒险。

《超级马力欧兄弟：惊奇》将于 2023 年 10 月 20 日登录 Switch 平台，自带简中，支持使用任亏券兑换。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。