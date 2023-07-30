任天堂《超级马力欧兄弟：惊奇》通过 ESRB 评级，适合 6 岁或以上玩家

IT之家 7 月 30 日消息，任天堂 Switch 游戏《超级马力欧兄弟：惊奇》通过 ESRB 评级，网站显示为“E 级”，适合 6 岁或以上玩家。该作将于 10 月 20 日发售。

IT之家从评级摘要获悉，《超级马力欧兄弟：惊奇》是一款平台游戏，玩家控制马里奥宇宙中的角色，试图阻止反派鲍泽。玩家穿越异想天开的环境，同时跳到敌人的头上，向他们投掷炮弹 / 物体，或者投掷小火球将他们击出屏幕。Boss 战包含更多与巨型敌人的战斗，这些敌人会喷火并粉碎部分场景。

ESRB 分级制度是依据游戏内容来进行分类：

EC 级 (Early Childhood, 幼儿)：适合 3 岁或以上玩家。不包含任何家长认为适宜的内容

E 级 (Everyone，所有人)：适合 6 岁或以上玩家。此类别也许包含极少的卡通、幻想、轻微的暴力，或者很少的轻度不良语言

E10 + 级 (Everyone 10+，10 岁以上)：适合 10 岁或以上玩家。此类别也许包含更多的卡通、幻想、轻微的暴力，或者极少的暗示性主题。

T 级 (Teen，青少年)：适合 13 岁或以上玩家。此类别也许包含暴力、暗示性主题、粗鲁的幽默、极少的血腥、模拟的赌博，或者很少的粗话。

M 级 (Mature，成人)：适合 17 岁或以上玩家。此类别也许包含强烈的暴力、血腥与血液飞溅、性主题，或者粗话。

AO 级 (Adults Only，成人限定)：限 18 岁以上成人玩家。

RP 级 (Rating Pending，等级待定)：此类别指该产品已向娱乐软件分级委员会 (ESRB) 提交审定且正在等待最终定级。（此标识只用于该游戏的预告片中）。

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