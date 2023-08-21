开源办公套件 LibreOffice 7.6 社区版发布，为“最后一个使用传统版本号方案的主要版本”

LibreOffice Writer 得到了一些改进。用户可以在“插入”菜单中找到新的页码向导，这简化了向文档页眉或页脚添加页码的过程。另一个有用的新增功能是能够直接从书目表中编辑书目条目。另一个新功能是，在新版本中，书目条目会自动链接到书目表中的行。其他更改包括基于段落样式生成图表目录，不再仅基于类别和对象名称，以及管道支持以构建类似 Zotero 的功能。

LibreOffice Calc 支持新的紧凑布局的数据透视表以及形状和注释的绘图样式。复制的电子表格保留用户定义的页面排名，求解器设置现在与文档一起保存。还有一个按颜色排序 / 过滤的新选项，文本导入对话框有一个新的“检测科学记数法”选项来检测科学记数法中的数字。

LibreOffice Impress 和 Draw 带有修改的自动调整文本缩放算法，其工作方式类似于 Microsoft Office 中的应用程序。还有一个新的导航面板，用于切换幻灯片，并改进了 CJK 和阿拉伯语字体管理。