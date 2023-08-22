英特尔独显战未来：Arc A380 升级最新固件后频率提升 7.5%

IT之家 8 月 22 日消息，据 Neowin 报道，英特尔 Arc A380 显卡在升级到最新固件后频率突然提升了许多，但英特尔没有提到任何规格升级。

然而，Eternal Tempest 在查看 GPU-Z 时发现他的华擎 Arc A380 显卡频率从 2000 MHz 上升到 2150 MHz，提升幅度达到了 7.5%，因此这款现款的的像素和纹理填充率也得到了改进，从 64 GPixel / s 和 128 GTexel / s 提升到 68.8 GPixel / s 和 137.6 GTexel / s。

蓝戟在去年推出了锐炫 A380 显卡，首发 1149 元起。今年 618 期间，这款显卡预售价降到了 749 元。IT之家整理锐炫 A380 Index 显卡规格如下：

参数方面，这款显卡搭载英特尔锐炫 A380 GPU，8 个 Xe 核心，GPU 频率为 2000MHz，6GB 96bit GDDR6 显存，接口包括 3 个 DP+1 个 HDMI，75W TBP，无需外接供电。

据英特尔官方介绍，英特尔锐炫 A380 GPU 支持 AV1 硬件加速，以及基于硬件加速的光线追踪在内的 DirectX 12 Ultimate 全部功能，且在运行《英雄联盟》《永劫无间》、《天涯明月刀》和《绝地求生》等主流游戏时，提供 1080p @60fps 以上的流畅游戏体验。

按照蓝戟的说明，使用这款显卡必须开启 Resizable Bar Above 4G Decoding 选项 (Resizable Bar 是一种可以提高通过 PCI Express 总线访问板载 GPU 显存的效率的功能）。装机系统应选择 64 位的 Win10 21H2 及以上系统，推荐最新版本 Win11，建议使用英特尔 400 系列以上的主板，能更好地发挥显卡的性能。

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