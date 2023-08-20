消息称英特尔 Arrow Lake-S 核显将拥有独立 L3 缓存，LGA 1851 平台将延续到 2026 年

IT之家 8 月 20 日消息，新一代 Arrow Lake-S 系列处理器将采用酷睿 Ultra 品牌，预计将于 2024 年年底作为 Meteor Lake 系列酷睿 Ultra 处理器的继任者亮相。

该系列处理器旗舰型号将基于 LGA 1851 插槽，采用 8 大核 + 16 小核的设计，与当前旗舰 i9-13900K 相同，预计 CPU 提升可达 21%（对比 Raptor Lake），而且新架构的核显性能也会翻倍。

消息人士 TLC@leaf_hobby 发推文（或 X 文）称，英特尔 Arrow Lake-S 处理器的核显 Die 将会拥有专用的独立 L3 缓存。

他还提到，英特尔 LGA 1851 平台将一直用到 2026 年，也就是从 2024 年一直到 2026 这三年，不确定英特尔是否会推出三代 LGA 1851 芯片组。

此外，他还表示英特尔 Arrow Lake-S 处理器目前来看似乎与预期有一点出入，他认为替代 i5-15600 定位的 CPU（或命名为 Ultra 5-160？）将会由 8 个纯血 P 核构成，没有小核。

@miktdt 补充称，原计划使用 Intel 20A 工艺打造的 Arrow Lake-S 处理器有 6P+8E 型号，而 8 大核型号则基于台积电 N3 工艺制成，他认为 Intel 20A 工艺存在延期的可能。

根据爆料者 @金猪升级包 的说法，新一代 Arrow Lake-S 系列处理器每颗大核的 L2 缓存都将增加到 3MB，相比 Raptor Lake 大了 50%。

这意味着，Arrow Lake-S 二级缓存相当于 Golden Cove 的 2.4 倍，这对 L2 缓存来说将是一个巨大的提升。除此之外，该系列 CPU 将保留与 Raptor Lake 相同的 L3 缓存。

现在根据最近流出的情报，英特尔 Arrow Lake-S 应该会搭配 800 系列主板一同亮相，基于 Lion Cove（P 核）和 Skymont（E 核），而且 Lunar Lake 也将采用相同的架构（IT之家注：预计将针对低功耗平台）。

按照规划，Arrow Lake-S 将采用“Intel 20A”工艺，但最近一直有传言称英特尔已决定将其全面转向台积电 N3 进行外包生产。

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