雅达利发布预告，明天将推出游戏新品

IT之家 8 月 22 日消息，雅达利（Atari）公司今天在 X（推特）平台上发布预告，画面中首先展现雅达利 2600 经典游戏主机的特写，在展示并淡出其 LOGO 之后，出现“Tomorrow”（明天）字样。

目前尚不清楚雅达利计划发布的新品，IT之家查询相关资料，不少网友和玩家推测雅达利会推出 Atari 50 游戏包，预计会登陆 Xbox、PlayStation 和 Switch 游戏主机。

此外也有玩家推测雅达利会推出全新的 Atari Flashback 游戏主机，并捆绑配备 Atari 50 游戏合集。

IT之家此前报道，雅达利今年 4 月从 Accolade、Infogrames 和 Microprose 三家游戏公司，购入了 100 多款 1980 年代和 1990 年代的经典游戏。

雅达利最近还为 id Software 和 Bethesda Softworks 重制了《雷神之锤 II》（Quake II）。

该团队终于重制了（而不仅仅是制作了一个重制版）原版《网络奇兵》（System Shock）游戏。雅达利有可能会推出另一款迷你 PC 游戏机设备、新的复古游戏或其他完全不同的产品。

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