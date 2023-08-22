机械革命无界 S mini 主机上架准系统版：首发价 2499 元，搭载 AMD 锐龙 7 7840H

IT之家 8 月 22 日消息，机械革命无界 S mini 主机准系统版现已上架京东平台，首发价 2499 元，搭载 AMD 锐龙 R7 7840H 处理器。

与标准版机型不同的是，无界 S mini 主机准系统版不提供内存、硬盘系统，需要自行进行安装，适合动手能力更强的消费者购买。除此之外，该机型的主要配置与标准版一致。

无界 S mini 主机准系统版体积仅有 0.8L，产品尺寸为 130mm*126mm*47.2mm，搭载锐龙 R7-7840H 8 核 16 线程处理器，3.8 GHz 至高睿频，配备 AMD Radeon 780M 核显。

其他方面，它提供了双 40G USB4 PD 供电，支持 Type-C 一线通，可以挂在显示器 / 电视背后。此外，它还配备了 Wi-Fi 6 无线网卡，速率高达 2.4Gbps，采用了 COLD WAVE 2.0 散热，噪音更低。

IT之家附各版本售价：

准系统版：2499 元

16GB+500GB 版 3049 元

16GB+1TB 版 3188 元

32GB+1TB 版 3388 元

32GB+2TB 版 3688 元

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