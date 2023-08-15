机械革命推出新款旷世 G16 游戏本：i5-13500H + RTX 4060，5999 元

IT之家 8 月 15 日消息，据机械革命消息，搭载第 13代酷睿 i5-13500H 处理器和 RTX 4060 显卡的旷世 G16 游戏本即将在天猫开卖，首发直降 600 元，到手价格 5999 元。

IT之家整理旷世 G16 笔记本参数如下：

本次首发的机械革命旷世 G16 搭载了第 13代酷睿 i5 13500H 处理器，内建 4P+8E 共 12 颗物理核心，线程数为 16 个，配 16GB 容量 DDR4 内存和 1TB 固态硬盘。显卡采用了 NVIDIA GeForce RTX 4060 笔记本电脑 GPU，拥有 3072 个 CUDA 流处理器和 8GB 容量 GDDR6 高速显存，支持 140 瓦的功耗释放与独显直连技术。

散热能力方面，定位主流的旷世 G16 游戏本拥有 5 根大尺寸热管，双风扇四出风口的设计。

在屏幕上，旷世 G16 搭载了分辨率 2560x1600 的 16 英寸屏，具备了 100% sRGB 高色域覆盖、ΔE<2 的色准，刷新率上也高达了 165Hz。

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