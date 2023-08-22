《神秘海域》新作有望推出，消息称顽皮狗工作室正在解决相关碰撞检测算法

IT之家 8 月 22 日消息，根据顽皮狗最新的招聘清单显示，他们正在寻求一位物理程序员。值得一提的是在该职位要求中有标注，应聘者需有能力处理“基于物理的可驾驶车辆，布料或模拟绳索，利用交互式道具或植物，提高碰撞检测算法的性能”。

▲ 图源 顽皮狗发布的招聘信息

在顽皮狗过往的作品中，《最后生还者》、《最后生还者 2》中大量运用了绳索物理，例如攀爬、绕绳子、“荡秋千”的场景，但使用绳索和“驾驶”是在 《神秘海域》系列中较为重要的机制，而《最后生还者》中并没有出现相关驾驶场景，因此外媒 Game Rant 认为，顽皮狗目前还在秘密开发《神秘海域》新作。

顽皮狗联合总裁 Neil Druckmann 此前曾表示《神秘海域》系列已经完结，但考虑到 2022 年发布的《神秘海域》电影取得了不俗的成绩后，也不排除工作室重启这个系列的可能。

▲ 图源《神秘海域 4》官方海报

IT之家此前曾报道，顽皮狗目前有多个项目正在开发中，但目前唯一确定的游戏只有 《最后的生还者》多人模式，具体后续会如何，还要等待官方的正式公告。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。