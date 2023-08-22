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首页 > 游戏之家>游戏快报

《神秘海域》新作有望推出，消息称顽皮狗工作室正在解决相关碰撞检测算法

2023/8/22 15:22:37 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 22 日消息，根据顽皮狗最新的招聘清单显示，他们正在寻求一位物理程序员。值得一提的是在该职位要求中有标注，应聘者需有能力处理“基于物理的可驾驶车辆，布料或模拟绳索，利用交互式道具或植物，提高碰撞检测算法的性能”

▲ 图源 顽皮狗发布的招聘信息

在顽皮狗过往的作品中，《最后生还者》、《最后生还者 2》中大量运用了绳索物理，例如攀爬、绕绳子、“荡秋千”的场景，但使用绳索和“驾驶”是在 《神秘海域》系列中较为重要的机制，而《最后生还者》中并没有出现相关驾驶场景，因此外媒 Game Rant 认为，顽皮狗目前还在秘密开发《神秘海域》新作

顽皮狗联合总裁 Neil Druckmann 此前曾表示《神秘海域》系列已经完结，但考虑到 2022 年发布的《神秘海域》电影取得了不俗的成绩后，也不排除工作室重启这个系列的可能。

▲ 图源《神秘海域 4》官方海报

IT之家此前曾报道，顽皮狗目前有多个项目正在开发中，但目前唯一确定的游戏只有 《最后的生还者》多人模式，具体后续会如何，还要等待官方的正式公告。

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关键词：神秘海域顽皮狗

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